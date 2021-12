Covid: in Piemonte rapporto casi-tamponi al 2,3 per cento, quasi stabili i ricoveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1310 i nuovi casi Covid in Piemonte, pari al 2,3 per cento dei tamponi eseguiti. Numeri importanti rispetto agli ultimi giorni. Questo il bollettino diffuso oggi dall'Unità di crisi della Regione. Dei positivi trovati in data odierna, 818 sono asintomatici. Quasi stabili i ricoveri, con le terapie intensive che diminuiscono di un'unità e i reparti ordinari che hanno 3 pazienti in più. I nuovi decessi sono tre, di cui nessuno avvenuto oggi. Mentre i guariti odierni sono ben 713. (Rpi)