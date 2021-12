Autostrade: da domani previste nevicate in sei Regioni del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una perturbazione nordatlantica, accompagnata da aria di origine artica, è attesa in Italia a partire dalle prime ore del giorno 8 dicembre e per le successive 24-36 ore, portando intense precipitazioni nevose anche a quote autostradali, interessando la rete gestita da Autostrade per l'Italia in Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia-Giulia. La fase più intensa riguarderà l'intera giornata di mercoledì 8 dicembre. Sulla rete di Autostrade per l'Italia le tratte principalmente interessate saranno: la A1 Milano-Napoli, nel tratto tra Milano e Parma; la A4 Milano-Brescia; la A8 Milano-Varese; la A9 Lainate-Como-Chiasso; la A26 Genova-Gravellona Toce; la A7 Genova-Serravalle Scrivia; la A10 Genova-Savona; la A27 Venezia-Belluno; la A23 Udine-Tarvisio. Autostrade per l'Italia - riferisce una nota - ha previsto oltre 700 mezzi operativi e oltre mille uomini dedicati alla gestione delle attività di prevenzione, abbattimento della neve e gestione della circolazione sui circa 700 km di autostrade potenzialmente interessate dalla perturbazione. Su tali tratte potranno essere attivati i dispositivi di fermo temporaneo per i mezzi con massa superiore alle 7,5 t in conformità ai protocolli vigenti e di concerto con la Polizia Stradale, per garantire la percorribilità in sicurezza della rete. (Com)