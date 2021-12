Vaccino: in Piemonte 27 mila 671 terze dosi somministrate, cresce incidenza per fasce età

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 27 mila 671 le somministrazioni di terze dosi effettuate in data odierna dalla Regione Piemonte. La larga maggioranza delle 32 mila 783 complessive. Il Piemonte fino ad ora ha utilizzato il 95,6 per cento delle dosi disponibili. Nel frattempo, aumenta l'incidenza del contagio per fasce d'età. Nella settimana dal 29 novembre al 5 dicembre l’incidenza regionale (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100 mila abitanti) è stata di 162 casi, in aumento rispetto ai 110,8 della scorsa settimana. Il dato, si legge in una nota stampa della Regione, "è in linea con quanto accade nel resto del Paese ed in Europa, dove si assiste ad una crescita dei casi, in particolare nelle fasce giovanili, attualmente non coperte da vaccinazione". (segue) (Rpi)