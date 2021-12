Campania: Ronghi (Cnal), su legge Stabilità regionale poche risorse per la socialità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sette milioni di contributi straordinari al San Carlo di Napoli e al Giuseppe Verdi di Salerno e solo 500 mila euro per il "Dopo di noi" a favore dei disabili. Questa e' la fotografia della "socialità" della Giunta De Luca". E' quanto ha affermato il Segretario Generale di Cnal, Salvatore Ronghi. "De Luca e la sua Giunta sbandierano una finanziaria innovativa che, invece, tale non è nel momento in cui, in termini di programmazione reale, essa non prevede alcunché e, come nel caso dei teatri San Carlo e Verdi, destina contributi straordinari, oltre a quelli previsti dalle leggi ordinarie, impegnando risorse finanziarie che potrebbero essere impiegate per le problematiche della disabilità, per la sicurezza sul lavoro e per le politiche attive per il lavoro" - ha sottolineato Ronghi che ha aggiunto: "auspico che il Consiglio regionale della Campania abbia uno scatto di dignità politica e modifichi una legge di stabilità che non ha animo sociale ne' visione strategica per lo sviluppo economico". (Ren)