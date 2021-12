Caserta: Sarro (FI), scenario inquietante su inchiesta brucellosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo scenario che si delinea all'esito dei primi accertamenti è inquietante; chiederò al ministro l'invio degli ispettori e, soprattutto, presenterò una interrogazione urgente affinché su tutta questa storia venga finalmente fatta piena luce a tutela non solo degli allevatori casertani e de patrimonio zootecnico di Terra di Lavoro ma anche per restituire la necessaria serenità a tutti gli operatori del settore ed ai tanti consumatori che prediligono la mozzarella di bufala. Non c'è più spazio per sotterfugi, improvvisazione e losche manovre". Lo ha affermato in una nota il deputato di Forza Italia Carlo Sarro.(Ren)