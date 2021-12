Sardegna: rapporto Cgil, edilizia in crescita nell'Isola ma aumentano infortuni sul lavoro e malattie professionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un settore in crescita, quello dell'edilizia in Sardegna ma ancora troppi sono gli infortuni e le malattie professionali che, per quanto riguarda il 2021, sono in deciso aumento. Lo si evince da un rapporto della Cgil. Le denunce di infortunio in Sardegna nel periodo gennaio-settembre 2021 riguardano soprattutto nella fascia di età 45-49 anni (1085), 50-54 anni (1.158), 55-59 anni (1.196), 60-64 anni (765), facendo registrare per lo stesso periodo del 2020 rispettivamente più 70 casi, più 60, più 108 nell'ultima fascia 50-59 anni (più 90,96 per cento). 3.302, invece le denunce presentate nel periodo gennaio-ottobre 2021 per malattie professionali. Nello stesso periodo dell'anno precedente erano state 3.278. Aumentano le denunce per malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (2.344 contro le 2.325 dell'anno 2020) e queste rappresentano il 71 per cento del totale delle denunce di malattie professionali (dato in linea con quello nazionale 71,6): discopatie e affezioni di sinoviali, borse, tendini, legamenti e tessuti molli causate in particolare da movimenti ripetuti degli arti superiori nonché da fasi di movimentazione manuale, di traino e spinta di carichi con elevato sforzo fisico e posizioni posturali dannose protratte nel tempo, eseguite in condizioni climatiche sfavorevoli o per l'uso di strumenti vibranti come martelli pneumatici-trapani. (segue) (Rsc)