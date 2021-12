Piemonte: Unito risponde alla chiamata della Regione, riaperto l'hub vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Università di Torino risponde alla chiamata della Regione sulle terze dosi e decide di riaprire l'hub vaccinale tra via Marenco e via Correggio. Il Punto vaccinale di Unito è aperto tre giorni alla settimana dalle ore 9 alle ore 16. Questa settimana è attivo martedì, giovedì e venerdì, mentre nelle prossime settimane i giorni di servizio saranno martedì, mercoledì e giovedì. L'hub, organizzato dalla Scuola di Medicina dell’Università di Torino, è coordinato dal prof. Enrico Pira, direttore della scuola di Specializzazione in medicina del lavoro dell’ateneo. Si prevede un regime di vaccinazioni pari a 350-400 dosi al giorno.(Rpi)