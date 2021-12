Molise: Iorio (Fd'I), da Consiglio regionale via libera unanime a mozione su sanità pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le differenze politiche, stavolta, non sono state da ostacolo in Consiglio regionale che all'unanimità ha deciso di votare a favore della mozione sulla sanità pubblica firmata da me, Aida Romagnuolo, Salvatore Micone e Gianluca Cefaratti". Lo riferisce il consigliere regionale molisano, Michele Iorio, di Fratelli d'Italia. "Una decisione di buon senso - spiega Iorio - che impegna il presidente della Regione, il presidente del Consiglio regionale e la delegazione parlamentare a chiedere al governo di adottare un decreto Molise che preveda: l'azzeramento del disavanzo e del debito che paralizza la sanità molisana impossibilitata a fornire servizi essenziali di assistenza alla cittadinanza. Non solo Lep, ma anche Lea. Adeguamento del trasferimento del Fsn da ripartire anche ai sensi dell'articolo 9 comma 3 legge 42/2009 in attesa di definire i costi standard nazionali della spesa sanitaria; l'immediata deroga per l'organizzazione della rete dell'emergenza con un Dea di II Livello all'ospedale Cardarelli di Campobasso e di I Livello a Isernia e Termoli; l'immediata deroga per il reperimento e la contrattualizzazione di personale sanitario anche attraverso uno specifico supporto finanziario; che assegni piena attuazione, per l'applicazione dei suddetti punti, al presidente della Giunta e al Consiglio regionale attraverso l'approvazione di uno specifico Piano programmatico". (segue) (Gru)