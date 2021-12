Napoli: emergenza freddo, aperte stazioni metro e ampliata accoglienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministrazione comunale della città di Napoli ha adottato una serie di misure per far fronte all'emergenza freddo. Stanotte, e per i successivi sette giorni fino a nuovo provvedimento, vi sarà l'apertura straordinaria delle stazioni della Linea 1 della Metropolitana. Lo ha reso noto un comunicato del Comune di Napoli. Entro lunedì 13 si provvederà all'ampliamento della struttura di accoglienza di via Bernardo Tanucci con la disponibilità all'accoglienza notturna per 15 persone. È stato già attivato il gruppo operativo composto da rappresentanti di Unità di Strada, Asia, Napoli Servizi e Polizia Locale per garantire il supporto alle persone senza dimora, nonché al riordino ed al ripristino del decoro urbano. (segue) (Ren)