Campania: Cammarano (M5s), da Pnrr 20 mln per manutenzione strade aree interne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Circa 20 milioni di euro saranno destinati alla manutenzione ordinaria di strade e infrastrutture delle Aree Interne della Campania. È quanto stabilito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali, nell'ambito di un'intesa che assegna ai territori delle Aree Interne del Paese la cifra complessiva di 300 milioni di euro, previsti dal Fondo complementare al Pnrr. Dei fondi destinati alle regioni del Sud, almeno 20 sono quelli che verranno assegnati alle quattro aree della Campania, che sono Tammaro-Titerno, Alta Irpinia, Cilento interno e Vallo di Diano, le quote saranno ripartire sulla base di una serie di indicatori, come numero di abitanti, reti stradali e infrastrutture sanitarie e scolastiche". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale M5s Michele Cammarano. (segue) (Ren)