Campania: Cammarano (M5s), da Pnrr 20 mln per manutenzione strade aree interne (2)

- Cammarano ha detto: "Abbiamo finalmente l'opportunità di potenziare servizi essenziali in quei territori nei quali si avvertivano le maggiori criticità. Ora si passa alla fase progettuale, che è la più importante. Lavorerò gomito a gomito con gli amministratori locali perché gli investimenti siano mirati e non vada perso un solo centesimo. Dobbiamo puntare al rafforzamento della rete dei collegamenti stradali, a partire dalla messa in sicurezza di infrastrutture vecchie e fatiscenti come ponti e viadotti. Per non dimenticare gli interventi straordinari relativi alla riduzione dell'esposizione al rischio idrogeologico. È da questi interventi, tesi a garantire una viabilità sicura ed efficiente, che dobbiamo ripartire per il rilancio e la valorizzazione dei nostri borghi e degli straordinari paesaggi delle Aree Interne della Campania". (Ren)