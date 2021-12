Napoli: de Magistris, vergogna che Maresca faccia politico e magistrato allo stesso tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il candidato sindaco di Napoli Catello Maresca ritorna a esercitare le funzioni di magistrato (a Campobasso, vicino Napoli) continuando però a essere contestualmente consigliere comunale e presunto capo dell'opposizione. È una vergogna che si possa fare il politico e il magistrato allo stesso tempo. Mente scrivi una sentenza detti un comunicato politico, mentre tieni una requisitoria ti prepari il comizio. La questione morale è anche questa. E parliamo dello stesso magistrato che prima di mettersi in aspettativa per candidarsi nella città dove aveva espletato le funzioni di PM stava facendo campagna elettorale da mesi. Provo amarezza per i tanti magistrati e i tanti cittadini (come me) che ancora vogliono credere in una magistratura autonoma ed indipendente". Così in una nota l'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris. (Ren)