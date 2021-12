Sardegna: rapporto Cgil, edilizia in crescita nell'Isola ma aumentano infortuni sul lavoro e malattie professionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Muratori, carpentieri, pavimentisti, manovali sono i lavoratori più colpiti. 430 le malattie del sistema nervoso (tunnel carpale e disturbi del plesso lombosacrale) contro le 470 del 2020, aumentano invece quelle dell'orecchio con 143 denunce nel 2021 in aumento sulle 135 stesso periodo gennaio-ottobre 2020. In aumento anche le ore lavorate: 22.739, con un aumento del 19,5 per cento rispetto all'anno più duro della pandemia e più 11,4 rispetto al 2018-19 quando le ore lavorate sono state 20.400. Aumenta anche il numero dei lavoratori: 16.311 rispetto ai 14.462 dell'anno 2018 e 2019 (+12,7 per cento). Aumentano anche le imprese: 3.993 rispetto alle 3.862 dell'anno prima. In Sardegna i lavoratori nella fascia 41-50 anni sono il 25 per cento del totale e un altro 25 per cento è collocato nella fascia di età successiva 51-60 anni. La fascia d'età dai 51-65 anni raggiunge invece il 30 per cento. (Rsc)