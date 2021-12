Terremoto: commissario Ricostruzione ai sindaci, entro dicembre regolarizzazione domande danni lievi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Entro la fine dell’anno e le prime settimane del prossimo, si chiuderà il capitolo dei danni lievi. Poi stabiliremo le nuove scadenze per presentare le richieste relative alla riparazione dei danni gravi, avviata da tempo, ma alla quale è necessario dare ulteriore impulso, con una programmazione delle future scadenze. Si inizierà dai fabbricati di proprietà dei cittadini residenti, titolari del Cas o che usufruiscono delle Sae. C’è la necessità di ridurre la spesa, ancora rilevante benché ridotta nell’ultimo anno, relativa ai benefici dell’assistenza, soprattutto quando non esistono più ostacoli concreti all’avvio della ricostruzione, ed accelerare il rientro delle famiglie nelle loro case”, sottolinea Legnini. Anche in vista delle nuove scadenze il commissario e la Protezione Civile hanno affidato a Invitalia una prima ricognizione sui percettori dell’assistenza, incrociando i loro dati con quelli delle Richieste di contributo e delle Manifestazioni di volontà già pervenute. Gli elenchi sono stati trasmessi da Legnini ai sindaci, invitandoli ad “attivarsi presso i cittadini che non hanno ancora provveduto agli adempimenti necessari, affinché non perdano i loro diritti”. (Com)