Sardegna: l'isola celebra i 150 anni dalla nascita della scrittrice Grazia Deledda

19 luglio 2021

- È stato presentato questa mattina nella sede della Fondazione di Sardegna a Cagliari il programma della giornata celebrativa dal titolo "Ricordo del Premio Nobel Grazia Deledda - La Donna che non mise limiti alle Donne" che si svolgerà venerdì 10 dicembre, alle ore 10:30, nell'aula del Consiglio regionale della Sardegna, alla presenza del presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico. A 150 anni dalla nascita e a 94 anni dalla consegna del Premio Nobel, il presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Michele Pais, ha voluto ricordare l'importanza di "questa figlia di Sardegna che ha rappresentato in modo esemplare la nostra cultura e la nostra identità, grazie a uno stile che giustamente ha avuto un riconoscimento internazionale". La presenza della terza carica dello Stato, ha ricordato Pais, dimostra la grande attenzione di tutti i livelli istituzionali nei confronti di Grazia Deledda. L'auspicio, secondo il presidente dell'Assemblea, è che da parte delle scuole ci sia maggior attenzione nei confronti di una scrittrice che ancora oggi si studia poco. Il direttore artistico del ricco programma promosso dal comitato istituzionale guidato dalla provincia di Nuoro, il giornalista Anthony Muroni, ha posto l'accento sul carattere internazionale delle attività che verranno promosse per tutto il 2022 per celebrare i 150 anni della nascita della scrittrice sarda, con eventi che si svolgeranno a Stoccolma (Svezia), San Pietroburgo (Russia) ed Emirati Arabi Uniti (Dubai). (segue) (Rsc)