Sardegna: l'isola celebra i 150 anni dalla nascita della scrittrice Grazia Deledda (2)

- Dopo le giornate di Nuoro (con la presenza del presidente della Regione, Christian Solinas) e Roma (convegno al Senato con il presidente Maria Elisabetta Casellati e il ministro della Cultura, Dario Franceschini), quello di Cagliari è il terzo appuntamento di carattere istituzionale messo in campo per celebrare l'unica donna italiana ad aver vinto il Premio Nobel per la Letteratura. Premio consegnato proprio il giorno 10 dicembre del 1927. La giornata in Consiglio regionale si aprirà con l'introduzione musicale di Piero Marras: il cantautore eseguirà un brano "tributo a Grazia". Dopo gli interventi dei presidenti Pais e Fico, l'attore Giovanni Carroni presenterà una lettura tratta dal romanzo "Canne al vento". A seguire le relazioni di Costantino Tidu (amministratore della provincia di Nuoro) e Andrea Soddu (sindaco di Nuoro). Seguiranno gli interventi della scrittrice Neria De Giovanni ("Grazia e il Nobel"), del collettivo delle scrittrici sarde Chiara Miscali, Valeria Usala, Valeria Pecora e Cristina Caboni, una lettura del giovane scrittore sardo Matteo Porcu e la performance del giornalista Giacomo Mameli ("Deledda nella lezione di Carlo Bo"). Chiuderà i lavori il presidente della Regione, Christian Solinas. Nel corso della conferenza stampa, è intervenuto anche l'amministratore della provincia di Nuoro, Costantino Tidu, che ha illustrato l'importanza del progetto è "150 anni di Grazia. Una donna dei nostri tempi", il più importante della storia dell'autonomia sarda dedicato alla scrittrice sarda il cui messaggio - per la forza e lo stile della sua poetica - è caratterizzato da una grandissima modernità. Tidu ha ricordato come la scrittrice abbia saputo vincere la diffidenza e l'ostilità dell'ambiente in cui ha vissuto, a partire da quello nuorese, rompendo schemi culturali in cui alla donna veniva sempre dato un ruolo minore rispetto all'uomo. L'attualità del pensiero di Grazia Deledda è non aver mai sottaciuto sulla condizione femminile del tempo, invocando parità effettiva e non formale. Un riscatto che è anche un messaggio per il popolo sardo e per le sue rivendicazioni. (segue) (Rsc)