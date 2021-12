Molise: Iorio (Fd'I), da Consiglio regionale via libera unanime a mozione su sanità pubblica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iorio prosegue: "Richiesta di aiuto che il governo ha già soddisfatto per altri enti. Basti pensare all'intervento per il risanamento del debito di Roma Capitale, che ammontava a 12 miliardi di euro e a Napoli città metropolitana chiede allo Stato di intervenire per il risanamento dei suoi 5 miliardi. Un commissariamento della sanità molisana che va avanti da 12 anni è la testimonianza che il disavanzo della sanità è un disavanzo strutturale in quanto il Molise, non realizza una economia di scala e non ha mezzi propri per poter integrare la spesa necessaria. Ne deriva che i tagli imposti dai tavoli tecnici, e accettati dai vari commissari ad acta nel corso degli anni, non hanno prodotto l'effetto ipotizzato. Cioè il fenomeno di riduzione dei costi non ha aumentato l'efficienza sanitaria sul territorio regionale ma hanno contribuito ad aumentare e produrre nuovi e continui disservizi aumentando il disavanzo anche attraverso il ricorso alla mobilità passiva. La situazione in cui versano gli ospedali pubblici e l'intera rete dell'emergenza in Molise richiede dunque interventi straordinari e l'aiuto dello Stato italiano anche in virtù della salvaguardia dei Lea. Oggi - conclude ancora Iorio - il Consiglio regionale si è pronunciato chiedendo a gran voce quell'aiuto necessario a salvare vite umane. Ed è il primo passo di un cammino su cui ora non si deve abbassare l'attenzione". (Gru)