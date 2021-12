Piemonte: l'assessore alle Politiche Giovanili, bene museo Lgbt, combattere discriminazioni no appannaggio sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono assolutamente favorevole alla nascita di un museo che racconti la lotta per i diritti della comunità Lgbt. Certe tematiche che hanno a che fare con l’affermazione delle identità personali vanno intese come appannaggio di chiunque creda nella libertà e nell’autodeterminazione e non sono solo argomenti retorici da lasciare in mano, come clave, a determinate parti politiche. Lo ha affermato in una nota stampa l'assessore alle Politiche Giovani della Regione Piemonte in quota Lega, Fabrizio Ricca, commentando la nascita del comitato promotore per il museo dell'omosessualità. "Ci sono ancora troppi Paesi nel mondo in cui le preferenze sessuali diventano motivo di persecuzione, questo è un dato intollerabile che dobbiamo combattere con dialogo e cultura", ha concluso. (Rpi)