Ue: Carfagna organizza "Uniamo l'Italia", due giorni di lavoro per programmare Fsc

Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale, ha organizzato per il 9 e il 10 dicembre "Uniamo l'Italia", una campagna d'ascolto in vista della programmazione dei 73,5 miliardi del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027. Lo si legge in una nota. L'obiettivo è lavorare per una programmazione più solida e meglio definita del nuovo Fsc così da evitare, come accaduto troppe volte in passato, che risorse destinate a progetti di sviluppo e coesione di territori svantaggiati vengano usate con finalità diverse ed improprie. L'iniziativa, che avrà luogo da remoto, si aprirà giovedì 9 alle ore 15 con i saluti del ministro Carfagna e l'introduzione del ministro dell'Economia, Daniele Franco. Successivamente - prosegue la nota - interverranno i presidenti delle Regioni e delle Province autonome, il presidente dell'Anci e il presidente dell'Upi. Nella mattina del 10 dicembre, rappresentanti di istituzioni, parti sociali, categorie, imprese, mondo accademico, terzo settore si confronteranno all'interno di 8 tavoli tematici, per individuare alcune priorità da proporre nell'ambito degli "obiettivi strategici" del prossimo piano di programmazione del Fsc. Nello stesso giorno, alle ore 15 - continua la nota - la sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci aprirà la sessione conclusiva, riservata alle relazioni dei coordinatori dei tavoli di lavoro. Alle ore 16:30 è previsto l'intervento finale del ministro Carfagna. I lavori del giovedì e del venerdì pomeriggio saranno trasmessi in diretta streaming sul sito e sull'account Facebook del ministro per il Sud e la Coesione territoriale.