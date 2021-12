Campania: domani Lega in piazza a Napoli, Salerno e Avellino per il Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lega dice no al testo europeo che vorrebbe sostituire le terminologie cristiane del Natale con nuove diciture laiche. Domani in provincia di Avellino, Salerno e Napoli saremo in piazza per testimoniare il nostro dissenso verso le assurde direttive della Comunità europea". Lo ha annunciato Fabiana Gardini, responsabile regionale del Dipartimento Cultura della Lega: "A Napoli, dalle ore 9 alle ore 10, una piccola delegazione della Lega cittadina, si incontrerà a San Gregorio Armeno per intervistare i commercianti della zona sul valore del Natale tra cristianità e modernità. Successivamente, gli esponenti leghisti si sposteranno in piazza Cavour 42 dove sarà allestito un gazebo dalle ore 10:30 alle ore 12:30. Ad Avellino, in corso Vittorio Emanuele, condizione climatica permettendo, all'altezza B.p.e.r banca, verrà distribuito materiale informativo sulle direttive europee, appena sventate anche grazie al lavoro dei parlamentari europei della Lega che prevedevano nuove terminologie laiche per sostituire la tradizione cristiana del Natale. Stessa modalità anche ad Agropoli (Sa) in piazza Vittorio Veneto dalle 10:30 alle 13". (Ren)