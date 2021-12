Piemonte: Grimaldi (Luv), su allontanamento zero no a caccia alle streghe - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Questa contrapposizione tra la famiglia di origine e quella affidataria non serve, così come non servono le cacce alle streghe. E' giusto indagare se c'è un sistema di malfatta e dove si può riformare il sistema, ma non c'è nessun sistema piemontese da indagare. Lo ha affermato il consigliere regionale Marco Grimaldi (Luv) a margine della Commissione sul provvedimento 'allontanamento zero' voluto dall'assessora alla Famiglia Chiara Caucino. "Lo dico in uno slogan: ci vuole non un allontanamento in più ne uno in meno di quanti sono necessari - ha continuato Grimaldi -. Noi lottiamo in una società in cui ci saranno i maltrattamenti zero, quindi non basta rimuovere gli effetti ma dobbiamo incidere di più sulle cause. Il punto non è salvaguardare la famiglia d’origine ma il minore, bisogna ascoltarlo. Bisognerebbe distinguere il lavoro della magistratura con quello che è invece il giusto lavoro legislativo", ha concluso. (Rpi)