Vaccino: in Piemonte bambini fragili verranno seguite da hub vaccinali ospedalieri specializzati

- Nell’ambito delle vaccinazioni pediatriche (5-11 anni) che inizieranno in Piemonte il 16 dicembre, ci sarà una particolare attenzione per i bambini fragili con specifiche patologie, che saranno presi in carico direttamente in appositi hub ospedalieri in modo che abbiano un percorso tutelato data la loro particolare condizione di vulnerabilità. Lo hanno affermato in una nota stampa il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi. "Attendiamo le indicazioni specifiche dalla struttura commissariale sulle categorie considerate fragili in modo che le Aziende sanitarie ospedaliere possano procedere subito con la convocazione diretta di queste famiglie - hanno continuato Cirio e Icardi -, senza necessità di pre-adesione, e ringraziamo le aziende sanitarie per la grande attenzione e l’estremo impegno che stanno dedicando a questa nuova fase della campagna vaccinale", hanno concluso".(Rpi)