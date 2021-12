Campania: Caso e Di Fenza, bene incontro istituzionale su Marano (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo avuto un incontro istituzionale molto proficuo. La Regione si è fatta carico di accompagnare, insieme a noi, Marano nel percorso del commissariamento per ciò che riguarda le competenze regionali. In particolare, per quanto riguarda gli aspetti ambientali, del verde pubblico, la messa in sicurezza del manto stradale e di tutte le problematiche che attanagliano la nostra città e che hanno competenza regionale. Le istituzioni devono cooperare a tutti i livelli per portare avanti l'unico vero obiettivo: il bene comune". Così in una nota l'onorevole M5s Andrea Caso. Il consigliere regionale dei Moderati Pasquale Di Fenza ha affermato: "Siamo molto soddisfatti dell'importante incontro di questa mattina con il Presidente De Luca, promosso insieme all'Onorevole Caso, sulle problematiche della città di Marano. Il presidente si è reso molto disponibile nel sostenere tutte le iniziative dei Commissari Gerardina Basilicata e Giuseppe Garramone per garantire un cambio di passo su tutte le problematiche della città da tempo ferme a causa dello scioglimento del comune. Durante l'incontro sono stati affrontati, in modo particolare, i temi del dissesto idrogeologico, del verde pubblico, le iniziative su viabilità, trasporti, infrastrutture, e quelle relative ai Fondi Pics. La città di Marano necessita di un cambio di passo e, nelle more che si ritornerà al voto, saremo sempre presenti con costanza e perseveranza con il nostro impegno. Nei prossimi giorni prenderemo anche contatti con la città metropolitana di Napoli per quanto concerne azioni di pertinenza come ad esempio le strade e le scuole. Siamo certi che da oggi cambierà il modo di fare politica in città".(Ren)