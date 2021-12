Napoli: sospesa vendita bibite in vetro e lattine allo stadio Maradona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Divieto, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, di vendita di bevande in contenitori in vetro, bottiglie, lattine, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido nonché divieto di vendita e somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche in occasione dell'incontro di calcio Napoli Leicester del 9 dicembre 2021, ore 18.45, presso lo stadio "Diego Armando Maradona" di Napoli". Lo ha riferito il Comune di Napoli in una nota. La misura varrà dalle ore 7 di giovedì e fino a cessate esigenze, di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.(Ren)