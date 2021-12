Torino: neve in arrivo nella giornata di domani, in azione i mezzi spargisale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le previsioni meteo per domani danno neve e di conseguenza il Comune corre ai ripari. Già da questa notte, si legge in una nota stampa diffusa da Palazzo Civico, saranno all'opera con i mezzi spargisale. Amiat attiverà a partire dalla mezzanotte i mezzi, per rallentare il deposito della neve al suolo e le operazioni andranno avanti tutta la notte. Gli spazzaneve saranno pronti a intervenire in caso di deposito di neve in collina e – solo nel caso in cui si rendesse necessario – anche in pianura. (Rpi)