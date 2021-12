Molise: Fanelli (Pd), via libera da Consiglio regionale a due mozioni riguardanti personale sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Molise "ha approvato oggi, all'unanimità, due specifiche mozioni, di cui sono prima firmataria, su importanti ed impellenti questioni sanitarie". Lo ha annunciato la consigliera Micaela Fanelli, capogruppo del Partito democratico nell'Assemblea regionale molisana. "La prima - ha aggiunto -, che chiede al presidente e commissario Toma, spiega Fanelli, di approvare il Piano triennale dei fabbisogni di personale Asrem 2021/2023, revocare o modificare i bandi di concorso per infermieri ed operatori socio sanitari al fine di ricomprendere tutti e non solo una parte di loro, rinnovare i contratti a tempo determinato in essere per almeno un anno, scongiurare il rischio, attraverso una forte azione presso il governo e il Parlamento, di non poter assumere a tempo indeterminato i lavoratori a partita Iva e quelli contrattualizzati a tempo determinato da marzo 2021, sapendo di dover svolgere una trattativa in deroga da regione in piano rientro e con coperture finanziarie congrue". L'esponente del Pd ha continuato: "Perché il nostro sistema sanitario regionale ha forte necessità di nuove assunzioni, che in Molise, però, allo stato dei fatti, non possono essere fatte.Per questo, d'intesa con alcuni sindacati di categoria, abbiamo chiesto al commissario di approvare il nuovo Piano triennale del fabbisogni Asrem, che stabilisce l'assunzione di 672 unità nel 2021, 271 nel 2022 e 57 nel 2023". (segue) (Gru)