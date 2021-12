Molise: Fanelli (Pd), via libera da Consiglio regionale a due mozioni riguardanti personale sanitario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fanelli ha proseguito: "Attraverso la seconda mozione approvata, invece, abbiamo chiesto a Toma di prendere posizione contro il nuovo decreto Balduzzi, nella proposta di testo nota (e parrebbe nel mentre già superata). La prima bozza in discussione a Roma, infatti, non risolverebbe affatto i problemi del Molise. Anzi li peggiorerebbe, certificando e mettendo il suggello su alcune pessime scelte già contenute nel Pos 2019/2021, che prevedono peggioramenti in particolare per Termoli e Isernia e per l'intera rete ospedaliera.Nella bozza del nuovo decreto, infatti, non sono previste deroghe per le piccole regioni: i parametri rimangono quasi gli stessi per ospedali, servizi e reparti. Dunque, la mozione approvata all'unanimità, impegna Toma a fare quanto possibile contro la proposta del nuovo Balduzzi in sede di Conferenza delle Regioni, se le trattative politiche con il governo non dovessero portare ai risultati necessari per il Molise e, come chiedo da anni, riportare il confronto sulla programmazione sanitaria in Consiglio regionale". (Gru)