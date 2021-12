Abruzzo: Sospiri, affidamento lavori porto canale Pescara è obiettivo raggiunto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sospiri ha proseguito: "La prima tranche di opere dovrà essere conclusa entro i primi mesi del 2023, nel frattempo arriveranno gli altri progetti e appalti che seguiranno il percorso aperto sino al completamento finale. Sicuramente il mio ringraziamento personale oggi è rivolto al personale della Regione, ai tecnici dell'Arap per l'obiettivo raggiunto e che per alcuni 'conservatori' non saremmo mai stati in grado di cogliere. Ringrazio il Consiglio d'amministrazione di Arap, l'assessore D'Amario e il sottosegretario D'Annuntiis con la sua struttura tecnica, sottosegretario che in sede di Conferenza Stato-Regioni ha ripristinato il rispetto che il nostro porto doveva avere per completare la riqualificazione di tutto lo scalo, che si concluderà con la deviazione finale del molo sud. Per me - ha concluso il presidente del Consiglio regionale - è una battaglia che è iniziata prima che l'Arap esistesse, Pescara è una città sede di una Direzione marittima che difficilmente riesce però a funzionare al massimo se il suo porto non funziona. Peraltro oggi annunciamo le opere su Pescara, ma a breve partirà anche il nostro porto gemello, Ortona, con cui abbiamo una piena sinergia operativa". (Gru)