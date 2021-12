Napoli: "La città che rimedia e ri-media", esperti a confronto da Foqus su rigenerazione urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di giovedì alle ore 15.30 presso la Corte dell'Arte (via Portacarrese a Montecalvario 69), con il sostegno dell'assessorato all'Urbanistica della Regione Campania, in collaborazione con i dipartimenti Architettura e Scienze sociali dell'Università Federico II, si terrà l'ultimo incontro dei "Colloquia sulla città che cambia" di Foqus. Lo ha reso noto la fondazione Foqus. L'appuntamento pubblico a ingresso gratuito - ha proseguito la fondazione - dal titolo "La città che rimedia e ri-media", vedrà Francesco De Biase, dirigente dell'area attività culturali del comune di Torino, dialogare con gli esperti Ezio Manzini, Simone Arcagni, Francesco Maltese, Alessandro Bollo, Aldo Garbarini e Giulia Allegrini, al fine di sviluppare riflessioni utili alla rigenerazione degli spazi urbani. Il confronto avrà come punto di partenza l'approfondimento sul libro 'Rimediare Ri-mediare' (edizioni Franco Angeli) curato dallo stesso De Biase. Il testo analizza come la città è una delle dimostrazioni più evidenti della straordinaria complessità in cui siamo immersi.(Ren)