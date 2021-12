Napoli: sabato al via la visita di "Januaria, una notte al Museo del Tesoro di San Gennaro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato dalle ore 19.00 l'Associazione culturale NarteA a Napoli, riprende le attività con una visita teatralizzata di "Januaria – Una notte al Museo del Tesoro di San Gennaro" (in apertura straordinaria). Lo hanno reso noto in un comunicato. Oltre al percorso canonico, è previsto l'ingresso serale nella suggestiva Real Cappella del Tesoro, un'occasione per visitare una delle massime espressioni artistiche della città. A condurre il pubblico alla scoperta del tesoro in grado di competere con quello della corona inglese, le guide Matteo Borriello e Marina Minniti; mentre gli attori Luigi Credendino e Valeria Frallicciardi saranno interpreti di aneddoti connessi al culto del santo più venerato al mondo; testi di Febo Quercia e Antimo Casertano. Al termine dell'evento è prevista una degustazione di vino Alkeys Barbera del Sannio Dop della cantina Le Castelle. (Ren)