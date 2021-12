Torino: Lo Russo, per Capodanno no ad iniziative con assembramenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo deciso di programmare gli eventi delle festività natalizie e di Capodanno evitando situazioni di possibile assembramento. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo intervenuto durante la presentazione della programmazione degli eventi per le festività natalizie nella Città di Torino. "Ci saranno delle iniziative per Capodanno ma non possiamo ancora anticiparle. Diciamo solo di guardare verso il cielo la notte del 31 dicembre", ha concluso Lo Russo. (Rpi)