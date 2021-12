Napoli: Manfredi, su Capodanno in piazza valuteremo giorno per giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi valuteremo giorno per giorno l'andamento della pandemia, chiaramente è una fase molto delicata tra la propagazione del virus e la capacità di contenerlo. Dobbiamo vedere anche l'impatto del super green pass, si deciderà perciò più avanti". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sulla situazione della pandemia in città anche in prospettiva dello svolgimento degli eventi di Capodanno. Sull'assembramento di ieri fuori al San Carlo ha proseguito Manfredi: "C'è stato un deficit organizzativo e bisogna essere più attenti di fronte a questo tipo di problemi". All'indomani della prima al teatro San Carlo del film "I Fratelli De Filippo" di Sergio Rubini, il sindaco ha commentato: "E' stata una bellissima serata per Napoli con la proiezione di un film straordinario che racconta una storia importantissima e iconica per la città quale è quella della famiglia De Filippo". (Ren)