Campania: Muscarà (M5s), "ciclovia del Sole" non si farà, niente fondi dal Pnrr per la Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Campania - ha proseguito Muscarà - che pure anelava a un finanziamento pari a 60 milioni per una ciclovia che, nelle intenzioni e per le località che avrebbe attraversato, sarebbe stata un volano per il rilancio del turismo alternativo e per la riscoperta dei nostri più bei siti dal punto di vista archeologico, paesaggistico, storico e culturale, è stata completamente estromessa dal finanziamento. Non vorremmo aver perso questa opportunità persa a causa dell'assenza, che andiamo denunciando da anni ormai, di un piano di mobilità ciclistica regionale". "Un piano – ha ricordato Muscarà - previsto da una legge regionale del 2016, affidato ad Acamir (l'agenzia campana per la mobilità) con una dotazione di 300mila euro per tre anni, ancora del tutto inattuato e senza il quale non sarà possibile approntare alcun progetto". (Ren)