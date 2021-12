Campania: Anbi, livelli idrometrici fiumi Garigliano e Sele in crescita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fiume Garigliano presenta livelli idrometrici superiori a quelli di una settimane fa sia a Sessa Aurunca (+24 centimetri) che a Cassino (+1 cm.). Questo fiume presenta valori idrometrici più alti della media degli scorsi 4 anni a Sessa Aurunca (140,5 cm.), mentre si presenta sotto la media a Cassino (-47 cm.). Il Volturno rispetto a una settimana fa è da considerarsi in netto calo, per la diminuzione dei volumi provenienti dal Calore e dall’Alta valle in Molise. Questo fiume presenta dati idrometrici più alti rispetto alla media dell’ultimo quadriennio ad Amorosi (+48 cm.), Capua (+150,5 cm.) e alla foce di Castel Volturno (+38 cm.). Infine, il fiume Sele è in aumento, specie nel basso corso, rispetto a una settimana fa, con in evidenza gli incrementi di Serre (+80) e Albanella (+160). Il Sele presenta tutte e tre le principali stazioni idrometriche con valori superiori alla media del quadriennio precedente: Contursi (+61,5 cm.), Albanella (+485) e Capaccio alla foce (+62 cm.). Per quanto riguarda gli invasi, quello sotteso alla diga di Piano della Rocca su fiume Alento appare in aumento sulla settimana scorsa a circa 11,3 milioni di metri cubi e contiene il 45 per cento della sua capacità e con un volume superiore del 31,61 per cento rispetto ad un anno fa. L’Eipli ha aggiornato i volumi dell’invaso di Conza della Campania al 6 dicembre 2021 e sul 26 novembre risulta in aumento di oltre 11,7 milioni di metri cubi e con circa 24,6 milioni di metri cubi presenta una scorta idrica superiore di quasi 3,3 milioni di metri cubi rispetto ad un anno fa. (Ren)