Trasporti: Fd'I, governo incapace di offrire un Tpl efficiente e in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le notizie di oggi "mostrano l’assoluta incapacità di questo governo nell’offrire servizi di trasporto efficaci ed in sicurezza per i milioni di italiani che si spostano per motivi di studio e di lavoro". È quanto dichiarano il senatore Massimo Ruspandini, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Trasporti al Senato e responsabile Nazionale dei dipartimento Trasporti, e Marco Carmine Foti, dirigente nazionale del dipartimento Trasporti di Fratelli d’Italia. "Dopo quasi due anni dall’avvio della pandemia non si è fatto nulla per mettere al centro dell’agenda del governo il tema del Tpl. L’introduzione del green pass a bordo dei servizi in ambito urbano, come annunciato da molti tecnici del settore, appare assolutamente insostenibile, deviando ingenti risorse delle forze dell’ordine (compresa la Polizia locale) a controllare il certificato verde e paradossalmente evitando di chiedere il possesso del titolo di viaggio, caratteristica quest’ultima che genera ingenti disavanzi nelle casse delle aziende di trasporto. Un’indagine del 2019 di Asstra - ricordano - riporta che per un miliardo di volte all’anno sui mezzi di Tpl urbano (autobus, tram o metropolitane) si viaggia senza biglietto, con un danno stimato in 500 milioni di Euro. Questo significa che il sistema complessivo del Tpl sconta un’arretratezza strutturale in termini di organizzazione e controllo dei servizi, e la crisi pandemica ha evidenziato ancor di più il divario tra domanda di mobilità e offerta di trasporto. Lo dichiariamo ormai da mesi. Occorre predisporre un Piano Generale del Trasporto Pubblico Locale serio, e non linee guida o immissione a pioggia di fondi per l’acquisto del materiale rotabile quale strumento unico per gestire i nuovi servizi di trasporto".(Com)