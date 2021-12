Torino: l'assessora alla Cultura, vogliamo creare connessione tra centro storico e periferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 17 dicembre organizzeremo un grande tavolo di lavoro con le otto Circoscrizioni della Città al teatro Regio per creare una connessione tra centro storico e periferie. Lo ha annunciato l'assessora alla Cultura Rosanna Purchia durante l'evento di presentazione delle iniziative previste per Natale e Capodanno a Torino. "Abbiamo svolto questo lavoro credendoci con grande velocità. Vogliamo ragionare in modo strutturale e questa iniziativa con le Circoscrizioni sarà un modo di guardare lontano. E' un discorso che guarda al futuro in maniera sistemica", ha concluso. (Rpi)