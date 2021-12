Torino: Boero (Iren), la luce sarà simbolo del periodo natalizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La luce, simbolo di rinascita e di un ritrovato senso di comunità dopo le difficoltà dei passati mesi, sarà anche la protagonista di una serie di progetti di illuminazione, con appuntamenti tradizionali come l'illuminazione della Mole Antonelliana, ma anche alcune novità che accompagneranno cittadini e visitatori nel centro città. Lo ha annunciato il presidente di Iren Renato Boero, intervenuto durante la presentazione del programma di eventi per le festività natalizie a Torino. "Abbiamo accolto con entusiasmo l'idea di fare della luce il tema centrale che accompagnerà Torino al Natale e per tutte le festività", ha concluso. (Rpi)