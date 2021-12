Abruzzo: Cisl, un errore radicalizzare il conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cisl Abruzzo Molise, a seguito della decisione di Cgil e Uil di proclamare lo sciopero generale per il giorno 16 dicembre, senza tener conto del parere contrario, e della conseguente non adesione della Cisl nazionale, ritiene siano venute meno tutte le condizioni per svolgere ogni tipo di iniziative e manifestazioni unitarie e su temi nazionali. Pertanto, in piena condivisione con la linea nazionale della Cisl, abbiamo deciso di annullare la nostra partecipazione alla manifestazione prevista a L'Aquila per la giornata odierna sulle scelte del Paese. "La Cisl - spiega il segretario generale Leo Malandra - considera sbagliato radicalizzare il conflitto in un momento tanto delicato per il Paese, considerati peraltro i rilevanti passi avanti ottenuti nell'ultimo mese sui contenuti, di tipo espansivo, della legge di Bilancio sostenendo lavoratori, pensionati e famiglie con provvedimenti e risorse quindi mettendo un altro miliardo e mezzo sul tavolo per venire incontro alle richiese del sindacato. Non è il momento di interrompere confronto e dialogo con il governo: creare alleanze nel partenariato sociale e dialogare con il governo e forze politiche, con grande senso di responsabilità, sarebbe più utile per provare a correggere e migliorare le misure. Ciò detto per i temi nazionali, la Cisl Abruzzo Molise per tutto ciò che è stato ideato e portato avanti unitariamente dalla quasi totalità del partenariato sociale per le tematiche territoriali nelle regioni Abruzzo e Molise, conferma la propria azione e sostegno".(Gru)