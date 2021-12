Piemonte: l'assessore al Commercio a "Nova", le vendite promozionali tornano al regime pre-pandemico per aiutare la categoria - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- E' passato in aula un provvedimento che va a ripristinare quello che era il regime pre-pandemico in merito alle vendite promozionali. Lo abbiamo fatto dopo aver sentito le associazioni di categoria. Vogliamo sperare che questo aiuti a dare maggiori ricavi al settore. Lo ha affermato l'assessora al Commercio Vittoria Poggio ad "Agenzia Nova" a margine della votazione in Consiglio regionale sulle vendite promozionali. "In un anno particolare di misure restrittive, in cui il piccolo commercio si trovava in difficoltà - ha continuato Poggio -, avevamo inserito un comma che permetteva di continuare le iniziative promozionali fino ai saldi. Oggi abbiamo deciso di sospendere le vendite promozionali 30 giorni prima dell'inizio dei saldi. Il tutto è stato concordato con gli attori economici", ha concluso. (Rpi)