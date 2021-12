Abruzzo: Sospiri, affidamento lavori porto canale Pescara è obiettivo raggiunto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'affidamento del cantiere per la realizzazione del nuovo porto di Pescara rappresenta un obiettivo raggiunto, tenacemente atteso e lungamente inseguito. Da lunedì partiamo con i primi lavori per 7 milioni e mezzo di euro per l'apertura della diga foranea e l'emersione della barriera soffolta del molto nord, dobbiamo finire per i primi mesi del 2023, ma in rapida successione arriveranno i progetti e i cantieri degli altri interventi previsti che si svolgeranno senza soluzione di continuità. Che significa garantire la balneabilità del mare, abbattere il rischio di esondazione del fiume e consentire l'arrivo delle navi da crociera per il traffico passeggeri". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale abruzzese, Lorenzo Sospiri, intervenendo oggi nella conferenza stampa convocata per ufficializzare la consegna del cantiere del porto di Pescara alla presenza, tra gli altri, del governatore Marco Marsilio, dell'assessore D'Amario, del sottosegretario D'Annuntiis, del sindaco Carlo Masci, dei vertici Arap e dell'impresa che si è aggiudicata l'appalto. "Oggi è una giornata di grande festa per la regione Abruzzo, per la città di Pescara, e ci togliamo un peso enorme, ovvero quel macigno che piombava sul territorio ogni volta che il porto si insabbiava o che c'era un rischio di esondazione di un'asta fluviale che corre in mezzo alla città con tutti i potenziali pericoli connessi - ha sottolineato Sospiri -. Comincia il cambiamento per il nostro porto, insediamo i primi lavori per la messa in sicurezza e per l'apertura della diga foranea, e l'emersione della barriera soffolta del molo nord, poi proseguiremo con gli altri lavori di deviazione integrale di tutto il molo nord, poi di tutto il molo sud, quindi tutto il bacino commerciale sarà libero dall'arrivo dei detriti del fiume e avremo abbattuto i problemi del porto, quindi è un'ottima notizia per i nostri imprenditori della pesca, per la balneabilità del nostro mare, per i traghetti passeggeri e per la sicurezza dell'asta fluviale che corre in mezzo alla città con tutti i rischi connessi a una potenziale esondazione". (segue) (Gru)