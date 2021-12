Piemonte: Cirio, intelligenza artificiale sarà una delle bandiere del Pnrr regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intelligenza artificiale sarà una delle bandiere della cabina di regia del Pnrr assieme all'aerospazio, all'idrogeno e alla montagna. Lo ha annunciato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio a margine dell'Opening Future Day che si è svolto questa mattina alle Ogr di Torino, promosso da Intesa-Sanpaolo, Tim Noovle e Google Cloud per valorizzare le opportunità offerte dalla rivoluzione digitale. "Stiamo lavorando con il Comune e le università per mettere in fila le priorità della Città e della Regione e tra queste c'è certamente il tema del digitale - ha continuato Cirio -. Ringrazio Intesa-Sanpaolo per questo ennesimo gesto di amore e interesse per noi. E ringrazio Google e Tim, due partner fondamentali. Noi crediamo tanto in questo progetto e ci fa gongolare leggere le ricadute sull'occupazione, con migliaia di posti di lavori e milioni di euro di investimenti", ha concluso. (Rpi)