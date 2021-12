Piemonte: Canalis (Pd), su allontanamento zero rischio conflitto di attribuzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- La normativa nazionale prevede già il divieto di allontanamento per mere ragioni economiche, e contempla, tramite il Reddito di cittadinanza e l’Assegno unico, un aiuto economico per le famiglie con figli, mentre la normativa regionale, fatta di leggi, protocolli e procedure consolidati nel tempo, ha già previsto un serio monitoraggio sugli allontanamenti e una seria progettualità di sostegno alle famiglie in difficoltà. Sussiste un serio rischio di impugnativa della norma. Lo ha affermato la consigliera regionale del Partito Democratico Monica Canalis in una nota stampa a margine della IV commissione consiliare che si è svolta questa mattina sul Ddl allontanamento zero. (segue) (Rpi)