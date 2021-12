Campania: Villani (M5s), Pnrr grande occasione per edilizia scolastica in Agro nocerino sarnese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al via i bandi per l'edilizia scolastica, asili nido e scuole dell'infanzia, mense scolastiche e palestre in un piano di 5,2 miliardi di euro: ho segnalato ufficialmente questa importante occasione a Sindaci e Assessori dei Comuni dell'Agro Nocerino Sarnese, offrendo la mia massima collaborazione. Mi auguro di poter riscontrare una massiccia partecipazione. Non possiamo perdere il treno del Pnrr per ristrutturare le nostre scuole, migliorare l'offerta educativa sul territorio e garantire una scuola più inclusiva, green e sicura". Così il deputato M5s Virginia Villani interviene a proposito dei nuovi bandi presentati dal Ministero dell'Istruzione, di concerto col Ministero per le Pari opportunità e la Famiglia, Ministero per il Sud e la Coesione territoriale: "Qualche giorno fa sono stati pubblicati quattro avvisi pubblici e il Piano di riparto alle Regioni di risorse per la messa in sicurezza delle scuole per un totale di 5,2 miliardi di euro. In particolare, sono previsti per la costruzione di nuove scuole innovative, sia a livello architettonico che strutturale, le risorse sono pari a 800 mln (di cui alla Campania 76.884.999,95 euro). Inoltre, per il Piano asili nido e scuole dell'infanzia nella fascia di età 0-6 anni, le risorse sono pari ad 3 milioni di euro, di cui 2.4 milioni euro per la fascia di età 0-2 anni (di cui alla Campania 327.828.489,88 euro) e 600 milioni euro per la fascia di età 3-5 anni (di cui alla Campania 67.124.314,69 euro)". (segue) (Ren)