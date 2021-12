Torino: Ricca (Lega) lasciamo l'aula per protesta contro bavaglio alle opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noi proponiamo modifiche per migliorare la vita dei cittadini, correggere il tiro sulle piste ciclabili, aumentare il peso democratico delle circoscrizioni e il Pd cosa fa? Non le legge nemmeno e ci silenzia mettendo un bavaglio alle opposizioni. Oggi lasciamo l'aula in protesta contro questi metodi. Lo scrive su Facebook il consigliere comunale di Torino Fabrizio Ricca a margine della discussione in Sala Rossa a Palazzo Civico. "Giudicate voi se è possibile lavorare in questo modo con una sinistra simile. Si porti rispetto per i cittadini torinesi che ci hanno votato ed esigono un confronto democratico sui temi", ha concluso. (Rpi)