Covid: in Piemonte i ricoverati diventano 500

- Sono 24 i nuovi ricoveri Covid registrati oggi in Piemonte. Di questi 4 sono in terapia intensiva e 20 nei reparti ordinari. Con i dati del bollettino odierno la Regione raggiunge i 500 ricoverati complessivi. I nuovi decessi sono 5, di cui nessuno avvenuto oggi. Scende il rapporto tamponi-casi ora all'1,5 per cento. L'Unità di crisi ha segnalato 776 nuovi casi: di questi positivi 511 sono asintomatici. I guariti nel bollettino odierno sono 483. (Rpi)