Torino: i consiglieri di opposizione in Comune abbandonano la Sala Rossa per protesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opposizioni in Consiglio comunale a Torino hanno lasciato l'aula per protesta contro la scelta della maggioranza accusata di "negare la libertà di parola a chi è stato scelto da metà dei torinesi". Le opposizioni avevano presentato 138 emendamenti alle linee programmatiche del governo della Città ma la giunta ha annunciato che non sarebbero state discusse in questa seduta perché, come spiegato dal sindaco Stefano Lo Russo in aula, "andavano contro l'accettazione dell'esito elettorale, tentando di stravolgere il programma uscito vincitore dalle urne". (segue) (Rpi)