Torino: Viale (Lista civica), la maggioranza respinge le provocazioni delle opposizioni

- Presentare 138 emendamenti è una provocazione, perché è naturale che il programma elettorale nn sia inizialmente emendabile. Sanno benissimo che quel numero implica almeno 24 ore di sedute. Come diceva Totò “accà nisciun è fesso”. E come ribadiva Macario “suma pa’ fol”. Lo scrive su Facebook il capogruppo della Lista civica Lo Russo sindaco Silvio Viale rispondendo alla scelta delle opposizioni che hanno deciso di abbandonare l'area in segno di protesta contro la decisione di non discutere gli emendamenti alle linee programmatiche della giunta comunale. "Questo non significa che non ci potranno essere aperture verso le proposte delle opposizioni - continua Viale -, ma che confronto e suggerimenti dovranno essere nel contesto dei provvedimenti e non secondo la solita logica ostruzionistica a prescindere", ha concluso.(Rpi)