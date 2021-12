Torino: Russi (M5s) a "Nova", dentro emendamenti linee programmatiche anche punti programma maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Alcuni emendamenti che sono stati presentati dalle opposizioni alle linee programmatiche sono addirittura parte del programma della maggioranza. Ad esempio i 'senior civici' erano stati oggetto di una mozione dello stesso Sindaco nella precedente amministrazione. Speriamo ancora in un voto di questi emendamenti. Lo ha affermato ad "Agenzia Nova" il capogruppo del Movimento 5 Stelle nel Comune di Torino Andrea Russi spiegando la decisione delle opposizioni di abbandonare l'area durante la discussione delle linee programmatiche della giunta comunale. "E' una prassi che in capigruppo le minoranze presenti una serie di emendamenti. Non c'era nessun intento ostruzionistico. Ora ci saranno altre conferenze capigruppo prima del prossimo Consiglio comunale, mi auguro si discuta di questo", ha concluso. (Rpi)