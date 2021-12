Torino: Appendino scelta da Conte per coordinare il comitato formazione e aggiornamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Dovrà passare dal voto dell'Assemblea del Movimento 5 stelle ma la ex sindaca di Torino Chiara Appendino ha già ricevuto la fiducia di Giuseppe Conte per la guida di uno dei comitati che contribuiranno all'azione politica del Movimento nei prossimi anni. Appendino è stata scelta per coordinare il comitato per la formazione e l'aggiornamento del nuovo Movimento 5 stelle. La scelta di Conte conferma le voci emerse nelle scorse settimane da parte di alcune fonti interne al M5s, che vedevano Appendino sempre più vicina ad un ruolo verso Roma. La ex sindaca inizialmente aveva allontanato questa ipotesi per dedicarsi completamente al secondo figlio appena nato. (segue) (Rpi)