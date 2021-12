Piemonte: il medico indagato per il rilascio di certificati di esenzione falsi non riceverà dosi per vaccinare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ha deciso di revocare la consegna delle dosi al medico di Borgaro (Torino) indagato per aver rilasciato falsi certificati di esenzione vaccinale senza essere in possesso del titolo di medico vaccinatore. L'uomo aveva richiesto una fornitura di vaccini dopo l'avvio delle indagini e, fino a quando non sarà accertata la sua posizione, il Piemonte ha deciso a scopo precauzionale di bloccare la consegna delle dosi. La decisione è arrivata dopo una riunione tra il presidente della Regione Alberto Cirio, l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi, il direttore dell’assessorato alla Sanità Mario Minola con i vertici dell’Unità di crisi, il commissario dell’area Giuridico amministrativa Antonio Rinaudo, il commissario generale Coccolo e delle Politiche sanitarie Manno e il direttore dell’Asl To4 Stefano Scarpetta. (Rpi)